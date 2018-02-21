Банківська система України завершила рік зі збитком у 24,4 мільярда

Остаточні показники можуть бути скориговані за результатами річного аудиту.

Банківська система України завершила 2017 рік зі збитком у 24,4 млрд грн у зв'язку зі значними обсягами відрахувань до резервів.

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Як йдеться в матеріалах Національного банку України, остаточні показники фінансової звітності банків за 2017 рік ще можуть бути відкоректовані до кінця квітня за результатами річного аудиту.

Оприлюднений показник за 2017 рік у 6,5 разу менше від історично рекордного показника збитку банківської системи, отриманого у 2016 році, на рівні 160 млрд грн.

Раніше в НБУ повідомляли, що банківська система за підсумками 2017 року одержала 25,972 млрд грн збитку, зокрема, платоспроможні банки отримали 24,360 млрд грн збитку, неплатоспроможні - 1,612 млрд грн збитку.

Найбільші збитки за підсумками року мають «ПриватБанк» (22,966 млрд грн), «Промінвестбанк» (7,656 млрд грн) і «ВТБ Банк» (4,112 млрд грн).

Найбільший прибуток отримали «Райффайзен Банк Аваль» (4,469 млрд грн), «УкрСиббанк» (1,467 млрд грн) і «Креді Агріколь Банк» (1,110 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, банківська система України у 2016 році оновила історичний максимум за збитками, отримавши з урахуванням неплатоспроможних банків негативний фінансовий результат на рівні 160,143 млрд грн.

Попередній рекордний збиток банківської системи України був зафіксований у 2015 році, коли негативний фінансовий результат працюючих банків становив 66,6 млрд грн.