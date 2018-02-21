Венесуела похвалилася першими підсумками продажу національної криптовалюти: за день заробила $735 мільйонів

Президент країни Мадуро заявив, що El Petro тепер може потягатися з доларом.

Венесуела, завдяки запуску першої в світі державної криптовалюти, вже зібрала сотні мільйонів доларів, повідомив президент країни Ніколас Мадуро. Читайте такожУ Венесуелі підлітка вбили і з'їли через два долари

"Тільки за один день продажів El Petro зібрано 735 млн доларів. Сьогодні народжується криптовалюта, яка може потягатися з Суперменом", - заявив він в Каракасі, натякаючи на долар США, передає «Німецька хвиля».

Венесуела, яка страждає від глибокої кризи, сподівається на те, що власна криптовалюта дозволить їй відновити економіку. Інвестори мають можливість до 19 березня купувати El Petro, вартість якої становить близько 60 доларів за одиницю. Всього планується реалізувати 100 млн криптомонет. Це означає, що якщо Венесуелі вдасться здійснити цю мету, то капіталізація El Petro становитиме 6 млрд євро, і вона увійде в першу десятку криптовалют.

У Венесуелі вже багато років триває боротьба за владу між Мадуро і опозицією, яка звинувачує президента у встановленні диктатури, розвалі економіки країни і корупції.

Щоб покарати Каракас за переслідування опозиції, США ввели санкції проти Венесуели, які тільки посилили економічну кризу в цій країні, що різко загострилася через падіння світових цін на нафту.