Кабмін підвищив пенсії військовим з 1 січня в середньому на 1,5 тисячі гривень

Уряд ухвалив рішення про перерахунок пенсій військовим без прийняття законодавчих змін.

Кабінет міністрів України прийняв рішення про перерахунок та підвищення пенсій військовим у середньому на 1,5 тисячі гривень з 1 січня без прийняття законодавчих змін.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у середу.

Як зазначив, представляючи відповідну постанову, міністр соціальної політики Андрій Рева, постанову було розроблено Мінсоцполітики за погодженням з силовими відомствами.

Він зазначив, що проект передбачає поетапне підвищення пенсій військовослужбовцям, починаючи з 1 січня 2018 року.

«Протягом 2018 і 2019 років пенсійне забезпечення військовослужбовців та інших силових органів буде зростати. З 1 січня 2018 року таке підвищення становитиме в середньому не менше 1,5 тис. грн, по закінченню таке підвищення може бути подвоєно», - сказав Рева.

При цьому міністр зазначив, що для повного розв’язання проблем пенсійного забезпечення військовослужбовцям та представникам інших силових структур необхідно прийняти законодавчі акти.

«Але люди не повинні бути заручниками наших узгоджувальних процедур, і ті обіцянки, які їм було дано, звичайно, мають бути виконані», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, закон про загальне пенсійне забезпечення Верховна Рада прийняла 3 жовтня, він набрав чинності 11 жовтня 2017 року. Відповідно до закону, розмір пенсії кожного громадянина України розраховуватиметься за новою формулою.

В уряді обіцяли, що одразу після прийняття пенсійної реформи розпочнеться розробка окремого законопроекту про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Зазначалося, що проект буде подано до Верховної Ради до 1 листопада 2017 року.

13 грудня уряд направив законопроект про підвищення пенсій військовим до Ради національної безпеки і оборони.

Після узгодження його буде передано на затвердження уряду і до Верховної Ради.