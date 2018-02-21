Уряд затвердив оновлену стратегію реформування держбанків

Стратегія передбачає зниження частки держави в банківському секторі в середньостроковій перспективі з 55% до 24%.

Уряд затвердив оновлену стратегію реформування державного банківського сектору в Україні.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, стратегія передбачає зниження частки держави в банківському секторі України в середньостроковій перспективі з 55% до 24%.

«Оновлена стратегія держави в банківському секторі дозволить підвищити конкуренцію на банківському ринку, підтримати фінансову стабільність країни, відновити кредитування реального сектору економіки, підвищити доступність банківських послуг», - зазначив міністр.

За словами Данилюка, під час реалізації стратегії передбачається максимізація доходу держави при виході з держбанків і компенсація збитків, які держава отримала під час націоналізації.

Він зазначив, що стратегія реформування держбанків також включає покращення корпоративного управління в банках і створення незалежних наглядових рад.

«Одним із ключових компонентів стратегії є покращення корпоративного управління в держбанках», - додав міністр.

За його словами, незалежні наглядові ради вже створені в «ПриватБанку» та «Укргазбанку».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року ухвалив рішення націоналізувати «ПриватБанк», керуючись підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.

Крім «ПриватБанку», держава через Міністерство фінансів володіє трьома з найбільших за обсягом активів фінустановами - «Укрексімбанком», «Ощадбанком» і «Укргазбанком».