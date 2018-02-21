НБУ виступає за продовження санкцій щодо українських «дочок» російських держбанків

Санкції щодо «Сбербанку», «ВіЕс Банку», «Промінвестбанку», «ВТБ Банку» та «БМ Банку» введено в дію указом президента України від 16 березня 2017 року терміном на 1 рік.

Національний банк вважає за доцільне продовжити введені за рішенням Ради нацбезпеки і оборони України санкції щодо українських дочірніх структур російських державних банків, термін яких закінчується в березні цього року.

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Про це повідомив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук на брифінгу.

«Є потреба продовжити (санкції)», - сказав він.

За його словами, присутність банків з російським державним капіталом на ринку України скорочується, і з часом вони повністю залишать наш ринок як шляхом продажу, так і за допомогою зниження своєї присутності. «Ми бачимо, що російський державний капітал повністю залишить український банківський сектор», - додав він.

Щодо стратегічних українських активів, які перебувають у заставі за кредитами у цих банків, Ваврищук повідомив, що дискусії з цього питання з урядом тривають.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня 2017 року своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік.

Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації та продажу фінустанов.

Регулятор очікував, що зазначені банки купить новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.

У грудні 2017 року Sberbank Europe AG (дочірня компанія «Сбербанку Росії») завершила операцію з продажу контрольного пакета акцій (99,9230%) українського «ВіЕс Банку» групі «ТАС», що належить бізнесменові Сергію Тігіпко. Інші структури залишаються у власності російських державних банків.