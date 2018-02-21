Данилюк назвав терміни продажу державних "Укргазбанку" та "ПриватБанку"

Стратегія реформування держбанків передбачає повний продаж "Укргазбанку" до 2020 року, "Приватбанку" - до 2022 року.

Оновлена стратегія реформування державних банків передбачає повну продаж "Укргазбанку" до 2020 року, "Приватбанку" - до 2022 року.

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Про це в ході презентації стратегії на засіданні уряду повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

За словами міністра, стратегія також передбачає до кінця 2019 року створення умов по залученню міноритарних акціонерів у капітал "Ощадбанку" і "Укрексімбанку".

"Вже до кінця 2019 року ми плануємо створити умови для залучення міноритарних акціонерів – це міжнародні фінансові організації, такі як Міжнародна фінансова корпорація (МФК) і Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), відповідно в "Ощадбанк" та "Укрексімбанк", - сказав міністр.

За словами Данилюка, стратегією "Приватбанку" передбачено максимальне збільшення цінності банку для власника шляхом відновлення вартості непрацюючих кредитів, перетворення в банк, який фокусується на роздрібному сегменті, зі значною частиною малого і середнього бізнесу.

Міністр зазначив, що "Ощадбанк" має збільшити свою цінність для власників за рахунок збільшення рентабельності операцій, зберегти позицію універсального банку.

Він нагадав, що стратегія реформування державного банківського сектора передбачає зниження частки держави з 55% до 24%.

Як повідомляв УНІАН, уряд у середу, 21 лютого, затвердив оновлену стратегію реформування державного банківського сектору в Україні.

Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати "ПриватБанк", керуючись підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України.

Крім "Приватбанку", держава через Міністерство фінансів володіє трьома з найбільших за обсягом активів банками – "Укрексімбанком", "Ощадбанком" та "Укргазбанком".

Згідно діючої стратегії реформування державного банківського сектора, Мінфін анонсував поетапний вихід з їх капіталу. Продаж 20% акцій найбільших державних банків – "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" – була запланована на середину 2018 року.

За оцінками Національного банку, витрати держави на капіталізацію банків в Україні за 25 років становлять 10 мільярдів доларів.