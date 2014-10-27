У Німеччині індекс ділової активності впав до 2-річного мінімуму

Індекс ділової активності Ifo - один з найважливіших індикаторів настроїв в економіці ФРН - знизився шостий раз поспіль, передає ПРАЙМ з посиланням на дані, опубліковані 27 жовтня в Мюнхені німецьким інститутом економічних досліджень.

У цьому місяці індекс скоротився з 104,7 до 103,2 пункту, що є найнижчим показником з грудня 2012 року.

Експерти очікували зниження, проте не розраховували, що воно виявиться таким серйозним. За їх прогнозом, скорочення повинно було становити лише 0,2 відсоткового пункту.

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"Ситуація у світовій економіці надає уповільнений вплив на експортерів, а також на виробників засобів виробництва", - прокоментував ситуацію експерт німецької державної банківської групи KfW Йорг Цойнер.

"Такі чинники як геополітика, слабкість єврозони, німецька економічна політика і занепокоєння тенденціями щодо дефляції змусили переглянути ряд показників в бік зниження, зокрема в області кон'юнктури. Це, зі свого боку, тепер негативно позначається на настроях", - заявив Андреас Шойерле з франкфуртського Dekabank.

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Індекс Ifo публікується щомісячно та базується на результатах опитування менеджерів близько 7 тис. німецьких підприємств.