Минулого року з ринку пішло 14 банків - НБУ

4 банку реорганізувалися в фінкомпанії, 1 - приєднався до іншого.

Протягом 2017 року з ринку пішло 14 банків, на які на початок року припадало 1,7% чистих активів банківської системи.

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Як говориться в матеріалах Національного банку України, 4 з цих банків реорганізувалися у фінансові компанії, 1 банк приєднався до іншого.

За інформацією регулятора, частка державних банків у чистих активах системи зросла на 3.6 п. п. – до 54,9%.

Також Нацбанк зазначив помірний рівень концентрації, оскільки на 20 найбільших банків припадає 90,7% чистих активів системи, що на 1,3 в.п. більше показника роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, у ході очищення банківської системи України за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку відносно 96 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 - у 2016-му і 9 - в 2017 році.