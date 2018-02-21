Збитковими цьогоріч буде менше 10 банків – НБУ

За оцінками регулятора, кількість збиткових банків в 2017 році скоротилася до 18 з 33 в 2016 році.

Національний банк очікує збиткових результатів роботи за підсумками 2018 року у менш ніж 10 банків.

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Такими прогнозами поділився директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук на брифінгу.

"За нашими очікуваннями, 2018 рік зі збитками завершать менше 10 банків", - сказав Ваврищук.

За його словами, банківський сектор повертається до прибуткової діяльності: операційні доходи ростуть, а відрахування в резерви знижуються.

За інформацією НБУ, кількість збиткових банків в 2017 році скоротилася до 18 з 33 в 2016 році.

Ваврищук не став прогнозувати фінансовий результат банківської системи в 2018 році.

"Лише за результатами роботи банківського сектору в першому кварталі ми можемо робити якісь більш-менш точні оцінки відносно фінансового результату за 2018 рік в цілому", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, платоспроможні банки України в 2017 рік отримали 24,4 мільярда гривень збитку, що в 6,5 рази нижче отриманого в 2016 році історичного максимуму системи збитків на рівні 160,143 мільярда гривень.