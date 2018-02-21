Боргова яма: росіяни встановили новий рекорд з отримання кредитів

Найбільше кредитних карт видали в Москві, Московській області, Краснодарському краї, Санкт-Петербурзі та Башкортостані.

Росіяни втомилися економити і беруть все більше кредитів. У січні рекордної опинилася видача кредитних карт: близько 590 тисяч штук. Найохочіше борг по пластику залазять москвичі. Центробанк вже заявив про свою стурбованість у зв'язку з занадто активним зростанням споживчого кредитування.

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У січні 2018 року кількість виданих нових кредитних карт становила 587,8 тисяч. Це найвищий показник видачі нових кредитних карт в січні за останні 4 роки, повідомляє Газета.ru з посиланням на Національне бюро кредитних історій (НБКІ).

"Порівняно з січнем 2015 року видача нових кредитних карток збільшилася в 3,1 рази. Тоді було видано загалом 142,4 тисячі кредитних карт", - повідомляє НБКІ.

Найбільшу кількість нових виданих кредитних карт в січні було відзначено в Москві (35,6 тисячі одиниць), Московській області (27,1 тисячі), Краснодарському краї (23,4 тисячі), Санкт-Петербурзі (20,3 тисячі) і Башкортостані (17,4 тисячі).

Банкіри підтверджують, що попит на кредитні карти високий.

Як зазначає віце-президент ВТБ Дмитро Поляков, в січні цього року банк видав майже на 70% кредитних карток більше, ніж за аналогічний період 2017 року. "Для банку цей результат є рекордним за останні чотири роки. Загалом, в 2018 році ми очікуємо приросту продажів кредитних карт на рівні 20-25%", - додає він.

"Продаж кредитних карт Сбербанку протягом 2016 і 2017 років перебуває на стабільно високому рівні", - прокоментували виданню в Сбербанку.

"Дійсно, якщо подивитися на динаміку за попередні роки, то "дном" видачі кредитних карток був 2015 рік, а після нього в 2016-му було зростання на 15%, в 2017 році - на 52%", констатує генеральний директор МФК "Мані Фанні" Олександр Шустов. Таким чином, за словами експерта, динаміка січня загалом порівнянна з тим, що було в 2017 році.

"Банки зараз активно ведуть боротьбу за клієнта і намагаються запропонувати більш вигідний продукт, ніж у конкурентів, а так як громадяни втомилися економити на дорогих покупках, то оформляють кредити охочіше, не чекаючи коли накопичиться потрібна для покупки сума", - пояснює перший заступник голови правління Локо Банку Ірина Григор'єва.