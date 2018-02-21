Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 9,6%

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у січні 2018 року становить 49,468 мільярда гривень, що на 9,5% більше показника за січень 2017 року.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні 2018 року виріс на 9,6% порівняно з аналогічним періодом 2017 року (у порівнянних цінах) до 68,828 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Напередодні Держстат оприлюднив лише процентне співвідношення.

Разом з тим, минулого року Держстат повідомляв, що за січень 2017 року оборот роздрібної торгівлі становив 52,9 мільярда гривень, що на 23% менше порівняно з даними за 2018 рік.

У відомстві пояснили УНІАН, що порівняння даних відповідних періодів минулого року є некоректним, так як в 2018 році враховано індекс цін, а також у зв'язку з тим, що минулий період може уточнюватися за даними квартального звіту.

Згідно з повідомленням, найбільше в січні оборот роздрібної торгівлі зріс у Закарпатській (на 21,8% - до 1,77 мільярда гривень), Сумській (на 13,9% - до 1,445 мільярда гривень), Черкаській (на 13,8% - до 1,668 мільярда гривень), Чернігівській (на 12,4% - до 1,359 мільярда гривень), Миколаївській (на 12,1% - до 1,629 мільярда гривень), Вінницькій (на 12% - до 1,889 мільярда гривень) областях.

Найменший зростання роздрібного товарообігу в січні 2018 року був зафіксований у Рівненській області (на 3,6% - до 1,212 мільярда гривень). При цьому зниження не зафіксовано ні в одній області.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, в січні 2018 року становив 49,468 мільярда гривень, що на 9,5% більше показника за січень 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в 2017 році зріс на 8,8% порівняно з 2016 роком (у порівнянних цінах) до 816,553 мільярда гривень.