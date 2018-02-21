Активи Нацбанку минулого року перевищили трильйон гривень

У структурі активів найбільше зростання відбулося серед цінних паперів нерезидентів.

Активи Національного банку України в 2017 році зросли на 85,511 мільярда гривень, або на 9,1%, до 1,026 трильйона гривень на 1 січня 2018 року.

Читайте такожНацбанк спростив отримання банками кредитів від нерезидентів

Як повідомляється на сайті НБУ, у структурі активів найбільше зростання відбулося з цінних паперів нерезидентів – на 50,5%, до 414,455 мільярда гривень, тоді як обсяг цінних паперів України скоротився на 5,8% - до 371,7 мільярда гривень, а кошти НБУ в іноземній валюті та банківських металах скоротилися вдвічі – до 25,168 мільярда гривень.

Зобов'язання НБУ за рік скоротилися на 3,1% - до 817,594 мільярда гривень за рахунок обнулення зобов'язань з перерахування прибутку до бюджету, що становили на початок року 44,379 мільярда гривень.

При цьому, зросли зобов'язання НБУ перед Міжнародним валютним фондом, в тому числі по сплаті внеску за квотою, на 17,8% - до 286,656 мільярда гривень.

Власний капітал НБУ за рік зріс на 41,2% - до 208,497 мільярда гривень за рахунок зростання резервів переоцінки активів і зобов'язань на 64,8% - до 153,690 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, активи Національного банку України на 1 січня 2017 року становили 940,548 мільярда гривень, що на 10,8% більше показника роком раніше на рівні 849,199 мільярда гривень.