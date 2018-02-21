Скільки коштує валюта: Нацбанк знову зміцнив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 22 лютого: 100 USD – 2698,8039 гривні; 100 EUR – 3322,7674 гривні; 10 RUR - 4,7637 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 22 лютого Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2698,8039 (21 лютого – 2707,2945)

100 EUR – 3322,7674 (21 лютого – 3340,8014)

10 RUR – 4,7637 (21 лютого – 4,7900)

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Як соообщал УНІАН, 21 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,01/27,04 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара зміцнилися на 2 копійки в порівнянні з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 33,30/33,32 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4610/0,4620 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9880 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 560 угод на суму 26,9880 мільйона доларів.