Рада Європи схвалила план дій для України з бюджетом 29,5 мільйонів євро

Рада Європи продовжить надання Україні допомоги у реформуванні системи судоустрою, правоохоронних органів, а також у сфері децентралізації та боротьби з корупцією.

Рада Європи схвалила план дій для України на підтримку реформ на період 2018-2021 року з розрахунковим бюджетом обсягом 29,5 мільйонів євро.

Як зазначається у повідомленні Постійного представництва України при Раді Європи у соціальній мережі Facebook, новий План дій Ради Європи для України сприятиме виконанню Угоди про асоціацію з ЄС.

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Зокрема, сказано, що 21 лютого 2018 року Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення про затвердження Плану дій РЄ для України на 2018-2021 роки.

"План дій є стратегічним документом співпраці України з Радою Європи на 4 роки. Ключовими партнерами з української сторони є центральні та місцеві органи державної влади і неурядові організації", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим сказано, що "розрахунковий бюджет Плану дій становить 29,5 млн. євро, у фінансуванні якого вже беруть участь Швейцарія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Ірландія, Чехія, Литва, Угорщина, Ліхтенштейн та Європейський Союз".

"Заходи у рамках Плану дій спрямовані на підтримку конкретних реформ, що мають привести українське законодавство, інститути та практику у відповідність до європейських стандартів у сфері прав людини, верховенства права і демократії", - сказано у повідомленні.

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Також з ініціативи України в Плані дій вперше чітко зафіксовано, що він має сприяти досягненню цілей Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

"Відповідно до Плану дій Рада Європи продовжить надання Україні допомоги у реформуванні системи судоустрою, правоохоронних органів, виконання рішень судів, а також у сфері децентралізації та боротьби з корупцією. Окрему увагу буде приділено захисту прав внутрішньо переміщених осіб та питанням безпеки журналістів", - зазначається у повідомленні.

Разом з тим, ухвалений План дій є п’ятим документом, що продовжує започатковану у 2005 році традицію програмного співробітництва між Україною та Радою.

«Ухвалення Плану дій символічно відбулося у дні, коли Україна з сумом відзначає четверту річницю загибелі Небесної Сотні та початку російської агресії. Але сьогодні маємо дивитися вперед і використовувати можливості Плану дій для здійснення реформ та європейської інтеграції. З нашої ініціативи новий План дій Ради Європи для України сприятиме виконанню Угоди про асоціацію з ЄС. Сильна успішна Україна буде найкращою присвятою героям Революції гідності та війни з Росією», - відзначив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.