Всі пенсіонери системи МВС отримають підвищену пенсію - Аваков

З 1 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року всі категорії пенсіонерів МВС щомісяця будуть отримувати пенсійні виплати у новому перерахованому розмірі плюс доплата за 2016 рік.

З 1 січня 2018 року всі категорії пенсіонерів органів Міністерства внутрішніх справ отримуватимуть підвищену пенсію.

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Як повідомляє прес-служба МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, це стосується військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції. Відповідне рішення закріплене в постанові Кабінету міністрів від 30 серпня 2017 р. № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».

Міністр зазначив, що для особового складу, який зараз перебуває на службі, будуть нараховуватися підвищені пенсії.

«За новим законом для людей, які зараз перебувають на службі в системі МВС, буде нараховуватися підвищена пенсія. В подальшому будь-яка індексація заробітної плати діючих офіцерів НГУ та НПУ, ДСНС, ДПСУ буде прив’язана до пенсій», - сказав Аваков.

Державний секретар МВС Олексій Тахтай пояснив, що з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року всі категорії пенсіонерів МВС щомісяця будуть отримувати пенсійні виплати у новому перерахованому розмірі плюс доплата за 2016 рік.

«Щодо перерахунку пенсії відповідно до закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб", а саме: військовослужбовцям ДПСУ, НГУ, особам рядового та начальницького складу ДСНС. Перерахунок проводиться з 1 січня 2018 року. Пенсії визначатимуться за рахунок посадового окладу, спеціального звання та надбавки за вислугу років, що визначено станом на 1 березня 2018 року», - прокоментував він.

За словами Тахтая, з 1 січня 2018 року до виплат буде додано 50% від суми підвищення; з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – 75%, з 1 січня 2020 року виплачуватиметься 100% перерахованого розміру пенсії.

Тахтай додав, що такий підхід в подальшому забезпечить гідний розмір пенсійного забезпечення працюючих військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів та інших військових формувань.

Як повідомляв УНІАН, у березні минулого року ветерани органів внутрішніх справ пікетували МВС та Кабмін з вимогою перерахунку пенсій.

Тоді у МВС заявили, що відомство вживає усіх необхідних заходів для вирішення цієї проблеми.