Венесуела випустить ще одну криптовалюту

Нова цифрова валюта буде випущена за рахунок золотих резервів країни.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що в країні планують почати випускати другу криптовалюту. Забезпеченням нової цифрової валюти повинні стати золоті резерви Венесуели.

Читайте такожВенесуела похвалилася першими підсумками продажу національної криптовалюти: за день заробила $735 мільйонівЗапуск, як очікується, відбудеться вже наступного тижня. «Я не хочу забігати вперед, але у нас є сюрприз відносного золотого El Petro, який буде мати такі ж параметри, як і нафтовий El Petro», - сказав Мадуро в ході зустрічі з членами лівої партії «Вітчизна для всіх», передає kommersant.ru.

Криптовалюта El Petro була офіційно запущена у Венесуелі на цьому тижні. Про її створення стало відомо ще в грудні минулого року. Забезпеченням El Petro повинні стати нафта і газ країни. Ініціатива щодо випуску кріптовалюти виникла після запуску у Венесуелі найбільшої в історії країни купюри в 100 тис. боліварів, яка, як заявляв президент, повинна була стабілізувати грошовий обіг в державі.