Російський рубль знову оновив абсолютні мінімуми

Російський рубль оновив абсолютні мінімуми на торгах понеділка через локальний попит на валюту в умовах західних санкцій, спекуляцій на інтервенції Центробанку, а також на тлі падіння цін на нафту, не знайшовши значущого позитиву у факті підтвердження інвестиційного рейтингу Росії агентством S&P.

Як повідомляє Рейтер, корпораціям і банкам в четвертому кварталі необхідно заплатити номінально $55 мільярдів зовнішніх позик і відсотків, з них майже дві третини виплат припадає на грудень за малої ймовірності скасування санкцій, які перекрили рефінансування боргу за кордоном і змусили звернутися до купівлі валюти на внутрішньому ринку за рублі.

Діючий механізм валютних інтервенцій ЦБ, провокуючи в поточних умовах спекулятивну купівлю валюти, тим не менш, виконує свою основну функцію - згладжує ослаблення рубля за низької поточної частки експортних продажів, оскільки багато компаній-експортерів також обтяжені зовнішніми боргами без можливості знайти кошти за кордоном, через що намагаються продавати мінімально можливі обсяги виручки за рублі.

Рубль до 17.45 МСК подешевшав до 42,22 долара США і до 53,65 - до євро, втрачаючи 31 і 59 копійок відповідно.

Раніше долар і євро оновили абсолютні максимуми на 42,30 і 53,68.

Бівалютний кошик до 17.45 МСК подорожчав проти рубля на 41 копійку до 47,34.

Центробанк після полудня понеділка відновив зрушення плаваючого коридору кошика, продаючи валюту на його верхній межі. Зараз коридор може розташовуватися між відмітками 38,40 та 47,40 проти 38,05-47,05 до відкриття торгів, і для 35-копійчаного підвищення регулятор витратив близько $2,5 мільярда, враховуючи інтервенції, накопичені з моменту останнього п'ятничного підвищення коридору.

З початку поточного року долар подорожчав проти рубля більш ніж на 28%, з них майже половина припала на неповних два осінніх місяці.