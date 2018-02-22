Для підвищення пенсій військовим потрібно 7 мільярдів гривень

За словами голови уряду, підвищення пенсій торкнеться 498 тис. військових.

Обсяг фінансування, необхідний для підвищення пенсій військовим пенсіонерам цього року з 1 січня, становитиме 7 млрд грн.

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Згідно з повідомленням на сайті уряду, про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у ефірі одного з телеканалів.

За словами глави уряду, підвищення пенсій торкнеться 498 тис. військових.

«Ми прогнозуємо, що підвищення торкнеться 498 тис. військових пенсіонерів. На ці цілі ми витратимо цього року приблизно 7 млрд грн», - сказав прем'єр.

За його словами, уряд знає, яким чином мобілізувати кошти в рамках дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

«Рішення ухвалено, до кінця тижня воно буде доведено на місця, почнеться робота з кожним пенсіонером. У березні-квітні пенсіонери отримають нові пенсії», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив рішення про перерахунок та підвищення пенсій військовим у середньому на 1,5 тисячі гривень з 1 січня без ухвалення законодавчих змін. Підвищення пенсій військовим пенсіонерам відбуватиметься поетапно в 2018-2019 роках.