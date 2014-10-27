Нацкомфінпослуг тимчасово не буде проводити засідань

«Враховуючи, що більшість рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, приймаються колегіально, а кворум (більшість) для прийняття ним рішень відсутній, засідання Нацкомфінпослуг будуть проводитися після призначення президентом України більше половини кількісного складу членів Нацкомфінпослуг», - йдеться в повідомленні.

Комісія пояснює, що голова та члени комісії призначаються на посади та звільняються з посад президентом України, при цьому указами президента від 13 жовтня №796 та від 20 жовтня №813, 814, 815 від посад були звільнені 4 члени комісії.

Нацкомфінпослуг нагадує, що у межах своєї компетенції приймає рішення про видачу дозволів і ліцензій на здійснення фінансових послуг, а також про застосування заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги.

Комісія пропонує стежити за відповідними кадровими змінами на офіційному сайті президента України і своєму сайті в мережі Інтернет.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 13 жовтня звільнив з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Валентина Левченка.

21 жовтня Президент Порошенко звільнив ще трьох членів Нацкомфінпослуг Андрія Литвина, Юрія Назаренка та Сергія Бірюка.

Нагадаємо, 15 жовтня набув чинності закон про очищення влади (люстрації), який визначає правові та організаційні засади проведення перевірки держслужбовців з метою відновлення довіри до влади і створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів.