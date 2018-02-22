Євро в обмінниках подешевшав на 20 копійок, долар стоїть на місці

Вартість долара в обмінниках Києва становить 27,10 грн, євро - 33,50 грн

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 22 лютого становить 27,10 грн, євро - 33,50 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 27,05 грн, євро - за 33,30 грн.

У середу, 21 лютого, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах також становила 27,10 грн, тоді як євро був дорожчим на 20 копійок - 33,70 грн.