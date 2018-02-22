Євро в обмінниках подешевшав на 20 копійок, долар стоїть на місці
11:48, 22 лютого 2018Фінанси
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Вартість долара в обмінниках Києва становить 27,10 грн, євро - 33,50 грн
Продати долари можна по 27,05 грн, євро - по 33,30 грн / фото УНІАН
Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 22 лютого становить 27,10 грн, євро - 33,50 грн.
Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 27,05 грн, євро - за 33,30 грн.
У середу, 21 лютого, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах також становила 27,10 грн, тоді як євро був дорожчим на 20 копійок - 33,70 грн.
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