Євро в обмінниках подешевшав на 20 копійок, долар стоїть на місці

11:48, 22 лютого 2018
Фінанси
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Продати долари можна за 27,05 грн, євро - за 33,30 грн / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 27,05 грн, євро - за 33,30 грн.

У середу, 21 лютого, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах також становила 27,10 грн, тоді як євро був дорожчим на 20 копійок - 33,70 грн.

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