В Раді 1 березня чекають Гонтареву зі звітом і голосуватимуть за нового голову Нацбанку

Парубій вважає, що 1 березня Верховна Рада вирішить питання призначення голови НБУ.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає, що 1 березня парламент вирішить питання призначення голови Національного банку України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

За словами Парубія, “є готовність кадрового питання - це питання про призначення голови Національного банку України та звільнення попереднього голови НБУ, і це питання попередньо планується на четвер цього пленарного тижня (четвер, 1 березня - УНІАН) для розгляду”.

Як сказав голова парламенту, попередньо передбачено, що Валерія Гонтарева виступить у ВР зі звітом про свою роботу на посаді голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня президент Петро Порошенко запропонував Верховній Раді звільнити з посади голови Нацбанку Гонтареву, яка подала прохання про відставку, і призначити на її місце Якова Смолія, який нині виконує обов'язки голови НБУ.

Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала главі держави прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла у тривалу відпустку.

З 11 травня обов'язки голови Нацбанку виконує Смолій.

5 лютого 2018 року Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності вирішив рекомендувати парламенту звільнити Гонтареву з посади голови НБУ та призначити Смолія.