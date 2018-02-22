Мораторій скасували: для 20 держорганів зняли заборону на перевірки бізнесу

Виводяться з-під дії мораторію ДФС, Мінприроди, Антимонопольний комітет, Держспецзв'язку, Держлікслужба, Держгеонадра, Держгеокадастр, НКРЕКП, НКЦПФР, Державіаслужба, Госаудитслужба, Держекоінспекція, частково ДСНС.

Кабінет міністрів оприлюднив перелік органів державного нагляду (контролю), на які у поточному році не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

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Відповідну постанову №1104 оприлюднено на сайті уряду.

До списку таких держорганів увійшли Національний банк, Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР), Антимонопольний комітет, Державна авіаційна служба, Державна архітектурно-будівельна інспекція, Державна інспекція ядерного регулювання, Державна аудиторська служба, частково Державна екологічна інспекція, Державна служба експортного контролю, Державна служба з питань лікарських засобів, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерство екології та природних ресурсів, Державна служба геології та надр, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру, Державна служба України з питань праці, частково Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів і Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна фіскальна служба, структурні підрозділи з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад, виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, органи державного ринкового нагляду в межах сфер своєї відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України планував у 2018 році ввести «розумний» мораторій на перевірки бізнесу, який дозволить зберегти високий рівень безпеки споживачів і одночасно не дозволить здійснювати адміністративний тиск на бізнес.

За словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, мораторій у 2018 році зніме заборону на перевірки для 13 органів, зокрема - для органів ветеринарного контролю і атомного регулювання.