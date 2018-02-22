Гройсман пояснив рішення ЄС про закриття проектів з облаштування кордону України

За словами прем'єра, Державній фіскальній службі не вдалося забезпечити виконання попередньої програми ЄС з розвитку прикордонної інфраструктури України, яка була закрита.

Уряд обговорюватиме з європейськими партнерами запуск нової програми розвитку інфраструктури на українському кордоні у зв'язку з закриттям Європейською комісією діючої програми.

Про це повідомив журналістам прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час візиту до Сум.

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«Новий керівник ДФС Мирослав Продан намагався врятувати ситуацію, але, з огляду на процедуру і таке інше, це виявилося неможливо. Але підкреслюю, що ми намагалися зберегти програму, але не вийшло. Тому може бути нова програма, про яку ми будемо говорити з нашими європейськими партнерами. З іншого боку, ми все одно будемо розвивати пропускні пункти між нашими країнами. У нас є такі проекти з Угорщиною, Польщею та іншими країнами», - сказав прем'єр.

При цьому глава уряду підкреслив, що ДФС як стороні програми так і не вдалося організувати роботу з її виконання.

«Ця програма почалася в 2007 році, завершилася в 2013. Потім на наше прохання програму було продовжено. На превеликий жаль, стороною в програмі була ДФС. Вона не змогла організувати роботу з її виконання, але ми розуміли, що виконати цю програму практично неможливо», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія 22 лютого підтвердила закриття проекту з фінансування модернізації шести прикордонних пропускних пунктів, розташованих на заході України. Програма була покликана допомогти інтегрувати економіку України з сусідніми країнами ЄС шляхом побудови або модернізації прикордонних пунктів на пропускних пунктах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. За даними ЄС, проекти були спрямовані на зменшення часу, необхідного для перетину кордону, і поліпшення митних процедур.