Валютний ринок України розгойдали штучно - експерти

На думку експертів Української антикорупційної асоціації, девальвація допомагає наповнити бюджет, дозволяє експорту більше заробити, дає підстави для перегляду цін у контрактах на держзакупівлі.

Панічні та необережні заяви деяких експертів і лідерів думок про негативні прогнози для української гривні погіршили ситуацію на валютному ринку країни на початку поточного року в догоду державного бюджету, а також корупціонерам і великим експортерам.

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Таку думку висловили представники Української антикорупційної асоціації на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, як зазначив лідер асоціації Олександр Аронець, в Україні з року в рік відбуваються сезонні коливання на валютному ринку, однак у грудні - січні цього року низка експертів через ЗМІ та соціальні мережі нагнітали обстановку, посилюючи ситуацію на ринку, в результаті чого гривня ледь не досягла освоєного в 2015 році історичного мінімуму. "Це може бути як несвідомо, так і свідомо - для лобіювання чиїхось інтересів", - сказав він.

При цьому Аронець назвав головним вигодонабувачем від розгойдування валютного ринку держава.

"Це класичний метод, які застосовували багато країн, коли інфляція допомагає виплатити заборгованості по зарплатах, пенсіях. До того ж, девальвація національної валюти дозволяє українському експорту більше заробити", - пояснив він, відзначивши, що великі компанії-експортери і їх власники отримують пряму безпосередню вигоду.

Посилаючись на результати аналізу ряду контрактів з державних закупівель, голова асоціації Дмитро Гамаш зазначив, що коливання курсу дали підстави для укладання додаткових угод до цих контрактів з зміною ціни, нівелюючи ефект економії від закупівель через систему Prozorro і дозволяючи брати участь у тендерах держави компаніям, навмисне занижающим вартість для перемоги в тендері.

"Крім об'єктивних причин - економічних - на курс національної валюти впливають і суб'єктивні причини, які криються в умисних інформаційних атаках. Ми вже не раз бачили у нашій історії, як розганялися навмисно панічні настрої спеціальними групами, що провокують посилений попит на валюту", - підкреслив він.

Присутній на прес-конференції блогер Олександр Солонько, у свою чергу, зазначив, що валютний ринок необережними висловлюваннями розгойдують не тільки експерти, але і деякі чиновники вищого рангу.

"Ці негативні сигнали спрямовані на підтримку істерії, щоб продовжити період падіння купівельної спроможності національної валюти. Цьому є прагматичні причини - і перегляд істотних умов контрактів на закупівлю за рахунок коштів державного та комунальних бюджетів, і більш вигідна продаж великими промислово-фінансовими групами валютної виручки", - сказав він, закликаючи чиновників і лідерів думок бути обережніше зі своїми заявами, а громадян – більш вибірково підходити до джерел інформації.

Довідка УНІАН. В Україні девальвація гривні до долара за 2017 рік становила лише 3,2%, однак з 18 грудня минулого року національна валюта практично щодня оновлювала мінімальну річну позначку, наближаючись до історичного мінімуму в 30 гривні/долар.

У другій половині січня поточного року девальваційний тиск на гривню на валютному ринку ослаб, і за станом на кінець місяця обмінний курс гривні до долара повною мірою відіграв втрачені з початку року позиції.

Поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку складають 27,04/27,07 гривні/долар.