Гройсман запропонує Раді скасувати оподаткування ТОП-вузів України

Прем'єр зазначив, що рейтинг кращих вузів країни має бути складений на підставі статистики працевлаштування випускників.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонує Верховній Раді скасувати оподаткування кращих вищих навчальних закладів у країні.

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Про це глава уряду повідомив журналістам у ході візиту у Суми.

"Потрібно визначити, можливо ТОП-5, можливо ТОП-10 Внз України, та повністю скасувати для них оподаткування. Залишити тільки один податок - податок на доходи фізичних осіб. Я дав доручення Міносвіти почати роботу над таким законопроектом. Він повинен бути коротким, і думаю, що може бути підтриманий українським парламентом", - сказав Гройсман.

Прем'єр зазначив, що рейтинг кращих вузів країни має бути складений на підставі статистики працевлаштування випускників.

Як повідомляв УНІАН, уряд України планує до 2020 року підготувати нову редакцію закону про вищу освіту.

Раніше міністр науки і освіти України Лілія Гриневич зазначила, що основними викликами в підвищенні якості вищої освіти в найближчі роки будуть вдосконалення національної рамки кваліфікації і розроблення національної системи кваліфікацій; удосконалення механізмів академічної мобільності студентів і викладачів; визнання сертифікатів про акредитацію освітніх програм, виданих авторитетними іноземними акредитаційними агентствами; третій цикл впровадження нової моделі аспірантури; нова рамка вимог до захисту дисертацій докторів філософії.