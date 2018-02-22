Валюта дорожчає: гривня опустилася на міжбанку та в курсах НБУ

Офіційний курс НБУ на 23 лютого: 100 USD – 2707,1843 гривні; 100 EUR – 3323,3394 гривні; 10 RUR - 4,7695 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 23 лютого Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2707,1843 (22 лютого – 2698,8039)

100 EUR – 3323,3394 (22 лютого – 3322,7674)

10 RUR – 4,7695 (22 лютого – 4,7637)

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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,04/27,07 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара знизилися на 3 копійки в порівнянні з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 33,33/33,36 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0718 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 602 угоди на суму 386,84 мільйона доларів.