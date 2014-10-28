У ЄС розповіли, коли можуть бути пом'якшені санкції проти Росії

Євросоюз у вівторок, 28 жовтня, проведе офіційну ревізію введених відносно Росії санкцій. За словами джерел "Комерсанта" в структурах ЄС, незважаючи на поліпшення обстановки в Україні, пом'якшення обмежувальних заходів очікувати не варто. Санкції, швидше за все, будуть діяти в повному обсязі до середини березня 2015 року.

Головуюча в ЄС Італія, за даними "Ъ", намагалася підняти питання про прискорення процесу перегляду обмежень, проте її пропозицію було заблоковано. В цих умовах було вирішено не проводити цієї зими традиційний саміт РФ-ЄС.

Читайте такожМеркель: "Ми не бачимо можливості вести мову про скасування санкцій"Нагадаємо, починаючи з 17 березня ЄС прийняв дев'ять пакетів санкцій проти РФ. Персональні обмеження торкнулися 119 фізичних і 23 юридичних осіб, крім того, були введені рестриктивні заходи щодо російського енергетичного, фінансового та оборонного секторів.

Відразу три російські фінансові інститути - Ощадбанк, ВТБ і ВЕБ - повідомили про те, що подали позови в суд ЄС про оскарження накладених на них у кінці липня санкцій. На думку експертів, щоб добитися зняття санкцій через суд, держбанкам доведеться довести, що вони не відповідають за дії свого основного власника.

Вперше ЄС проводив ревізію санкцій 30 вересня. Незважаючи на те, що до цього моменту в Україні вже встановилося перемир'я і почали виконуватися мінські домовленості по політичному врегулюванню конфлікту, єврочиновники і тоді прийняли рішення залишити всі санкції в силі. Як пояснив "Ъ" один з співрозмовників, "в Брюсселі не впевнені в тому, що припинення вогню в Україні продовжиться після виборів".

Читайте такожMoody's допускає введення Заходом нових санкцій проти Росії Конкретний набір умов для пом'якшення санкцій минулого тижня озвучив глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр. Перша умова: виведення з буферної зони уздовж лінії розмежування сторін на сході України важкого озброєння і збройних формувань. Друге: забезпечення надійного контролю за російсько-українським кордоном, що включає заборону на в'їзд добровольців, ввезення зброї, військової техніки та інших вантажів негуманітарного характеру. Нарешті, третє: Москва повинна не допустити нової кризи за підсумками "регіональних виборів, що в односторонньому порядку організовуються на підконтрольних сепаратистам територіях".

При цьому навіть у разі виконання Москвою всіх вимог запустити процес пом'якшення санкцій в найближчі місяці буде вкрай складно, пояснюють джерела "Ъ" в структурах ЄС: як і для більшості зовнішньополітичних рішень, для цього потрібен консенсус 28 країн-членів Євросоюзу. Навіть якщо лише одна держава буде проти послаблень, процедура буде заблокована.

Шанс переламати ситуацію у Росії з'явиться ближче до 15 березня наступного року. Справа в тому, що в рішенні Ради ЄС від 17 березня цього року про введення в силу першого пакету санкцій щодо Росії сказано, що обмеження діють до 17 вересня (практично всі інші раунди санкцій були доповненням до цього рішення). Потім, на початку вересня, Рада ЄС одноголосно прийняла рішення продовжити термін дії пакету заходів до 15 березня.

Щоб продовжити дію санкцій після 15 березня, країнам ЄС знову потрібно одностайне рішення. Однак джерела "Ъ" в структурах ЄС переконані, що консенсусу не буде.

"Фінляндія, Австрія, Італія, Болгарія, Словаччина, Греція, Кіпр, Люксембург і, можливо, хтось ще в березні неодмінно проголосують проти продовження дії санкцій у повному обсязі. Обмеження, введені через Крим, залишаться в силі, але інші можуть бути послаблені або зняті, якщо ситуація в Україні не загостриться знову, - говорить одне з європейських дипломатичних джерел "Ъ". - Проте до березня шанси на перегляд санкцій дуже маленькі".