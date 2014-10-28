Долар у Росії подорожчав ще на 12 копійок, євро - на 21

Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10:30 мск вівторка зріс на 12 копійок порівняно з рівнем закриття попереднього дня і досяг позначки 42,4 руб., повідомляє ТАСС.

Курс євро до рубля збільшився на 21 копійку до 53,88 руб.

Вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара, зросла на 16 копійок до 47,57 руб.

Читайте такожЧерез обвал рубля російські товари можуть заполонити український ринокЯк повідомляв УНІАН, рекордний обвал рубля відбувається через те, що санкції проти РФ, запроваджені через агресивну політику Путіна стосовно України, призвели до перекриття доступу російських компаній до західного капіталу. Також украй негативно на рубль впливає сильне падіння цін на нафту.

Попит на іноземну валюту в РФ зараз дуже високий.