Міністр Шлапак заявляє про стабільний фінансовий стан України

Україна залишається у стабільному фінансовому стані, ситуація в бюджетній сфері більш-менш стабілізувалася, заявив у ході міжнародної конференції в Києві міністр фінансів України Олександр Шлапак

«Сьогодні ми відчуваємо себе досить упевнено. Держава залишається в стабільному фінансовому стані, - сказав Шлапак. - У важких умовах нам вдалося утримати країну і переконати міжнародні фінансові організації у прагненні проводити реформи. Крім того, ми змогли напрацювати цілий пакет реформаторського законодавства, частина з якого вже прийнято, частина ще чекає свого часу. Але в будь-якому випадку, ми передаємо новому уряду не просто більш-менш збалансовану ситуацію з бюджетом, ми передаємо ще й напрацювання, які можуть бути прийняті найближчим часом».

Він нагадав, що 8 місяців тому на казначейському рахунку залишалося трохи більше 10 тис. дол., однак сьогодні Україна здатна погасити свої зовнішні зобов'язання і провести всі необхідні внутрішні виплати. При цьому запорукою такої стабільності, за словами Шлапака, стало успішне співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями - насамперед, Міжнародним валютним фондом і Світовим банком.

Читайте такожШлапак: місія МВФ приїде в перші дні роботи нового урядуПри цьому Шлапак висловив упевненість, що вже через рік Україна стане іншою державою.

«Через рік Україна зможе говорити про конкретні галузеві інвестиційні проекти. Протягом року ключові речі, які ми планували та які запропонує новий парламент і уряд, будуть прийняті. Через рік ви не впізнаєте Україну», - підкреслив міністр фінансів.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк спростовував можливість дефолту України, оскільки країна володіє необхідним ресурсом для оплати поточних зобов'язань. У свою чергу міністр Шлапак наголошував, що звинувачення України в небажанні сплачувати борги, включаючи «російський» борг за зобов'язаннями в обсязі 3 млрд дол, є безвідповідальними та безпідставними.

Навесні поточного року Україна підписала програми співпраці з ключовими кредиторами - Міжнародним валютним фондом і Світовим банком в обсязі 17 млрд дол. і 3,5 млрд дол. відповідно.

26 жовтня в Україні пройшли позачергові парламентські вибори. За попередніми результатами, трійку лідерів представили партії «Народний фронт» прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Блок Петра Порошенка та об'єднання «Самопоміч» мера Львова Андрія Садового.