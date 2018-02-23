Зарплатні борги в Україні за рік зросли на третину – до 2,4 мільярда

Заборгованість із виплати зарплати в грудні 2017 року скоротилася на 8,8% порівняно з листопадом 2017 року.

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 січня 2018 року збільшилася на 32,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становила 2,37 млрд грн, повідомляється в публічному звіті Державної служби з питань праці.

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При цьому, порівняно з листопадом 2017 року, заборгованість з виплати зарплати в грудні 2017 року скоротилася на 8,8%.

У прес-службі повідомили, що заборгованість із зарплати економічно активних підприємств у грудні 2017 року становила 1,27 млрд грн, що на 7,6% більше, ніж роком раніше.

Порівняно з листопадом 2017 року, заборгованість із зарплати економічно активних підприємств в грудні минулого року скоротилася на 15%.

Відзначається, що на вимогу державних інспекторів праці була погашена заборгованість з виплати зарплати на суму 993,3 млн грн. для 182,6 тис. працівників.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, на 1 січня 2018 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила2,368 млрд грн, з неї 1,27 млрд грн припадало на економічно активні підприємства.