Кабмін готовий докапіталізувати "Ощадбанк" за необхідності - Данилюк

При цьому міністр не назвав конкретних обсягів і термінів докапіталізації.

Кабінет міністрів України готовий докапіталізувати державний "Ощадбанк" при виникненні такої потреби для реалізації затвердженої урядом стратегії.

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Про це повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Якщо це буде необхідно для успішної реалізації стратегії "Ощадбанку", це буде зроблено, інакше ми не отримаємо результату і будемо грати в популізм", - сказав він.

У той же час міністр не став називати конкретних обсягів і термінів докапіталізації.

Раніше, в грудні минулого року, в Міністерстві фінансів заявили про обговорення з Національним банком обсягів необхідної докапіталізації "Ощадбанку", який переобтяжений проблемними активами за кредитами минулих років.

У березні 2017 року Міністерство фінансів випустило облігації внутрішньої держпозики на 15,27 мільярда гривень, левова частка яких була спрямована на докапіталізацію державних банків. У тому числі "Ощадбанк" отримав 5,4 мільярда гривень, "Укрексімбанк" - 4,7 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

Кабінет міністрів України в лютому поточного року затвердив оновлену стратегію реформування державного банківського сектора, а також оновлену стратегію "Ощадбанку".