Євро в Росії уперше в історії піднявся вище 54 рублів

За даними Московської біржі, вартість євровалюти на максимумі досягала рівня 54,004 рубля, що є "психологічною позначкою" й історичним рекордом.

При цьому курс долара також досяг історичного максимуму в 42,47 рубля. Вище 41 рубля вперше в історії вартість американської валюти піднялася 15 жовтня 2014 року, а у четвер, 23 жовтня, курс долара на Московській біржі вперше піднявся вище 41,5 рубля.

На 10:40 мск курс долара на Московській біржі становив 42,457 руб./дол., що на 17,7 коп. вище рівня закриття попереднього торгового дня. Курс євро на цей момент становив 53,995 руб./євро, що на 32,45 коп. вище рівня закриття попереднього торгового дня.

Читайте такожРосія через санкції та дешеву нафту може скоротити витрати бюджету на 10%На думку експертів, падіння російської національної валюти викликано санкціями Заходу за агресію Росії проти України, а також зниженням цін на нафту, що є головною статтею доходів РФ.