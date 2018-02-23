Розенко розповів, коли українцям чекати «мінімалку» в 4100 гривень

Віце-прем’єр-міністр заявив, що за підсумками першого кварталу уряд повинен зрозуміти, наскільки реально і коли можна підвищити мінімальну заробітну плату.

Підвищення мінімальної заробітної плати до 4100 гривень може відбутися після закінчення першого кварталу 2018 року.

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Про це в ефірі "5 каналу" заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

"У нас сьогодні в державному бюджеті зафіксована цифра мінімальної заробітної плати 3723 гривні, і я особисто повністю підтримую ініціативу президента про те, щоби в разі можливості, і більше того, нам Верховна Рада встановила певний термін, коли це треба зробити, – за підсумками першого кварталу уряд повинен зрозуміти, наскільки реально і коли є реальним ввести мінімальну заробітну плату 4100 грн", – сказав він.

Розенко відзначив істотні додаткові надходження до Пенсійного фонду, тому "картина в нас доволі реалістична".

"Ініціатива президента в 4100 може і повинна бути реалізована не лише до кінця року. Я сподіваюся, за підсумками першого або другого кварталів такі рішення ми спільно всі ухвалимо", – резюмував віце-прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 грн з 3200 грн.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді 2017 року порівняно з листопадом 2016 року збільшилася на 38,3%, а порівняно з жовтнем 2017 року зросла на 0,4% - до 7479 грн.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тис. грн.