"Ощадбанк" очікує на прибуток цього року і не виключає, що позичатиме гроші на зовнішніх ринках

Голова держбанка не виключає виходу на зовнішні ринки капіталу для залучення запозичень.

Державний "Ощадбанк" розраховує завершити 2018 рік з прибутком, заявив журналістам голова правління банку Андрій Пишний. Читайте такожКабмін готовий докапіталізувати "Ощадбанк" при необхідності - Данилюк

"Я розраховую, що 2018 рік, за мобілізації всіх ресурсів, ми завершимо з прибутком", - сказав він.

Також Пишний не виключає виходу на зовнішні ринки капіталу для залучення запозичень.

"Ощадбанк" нічого не виключає з точки зору ефективного управління нашої ресурсною базою для нарощування кредитування", - сказав він, відповідаючи на питання, чи планує банк розміщення євробондів.

Разом з тим, Пишний не став називати обсяги й терміни залучення запозичень.

Довідка УНІАН. Україна у вересні 2017 року успішно завершила розміщення облігацій зовнішньої державної позики на 3 млрд дол. під 7,375% річних. В результаті операції на рахунки Держказначейства надійшли кошти в обсязі 1,32 млрд дол. США, а решта коштів у розмірі 1,68 млрд дол. США були спрямовані на викуп облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення в 2019 і 2020 роках.

Експерти прогнозували, що слідом за урядом на зовнішні ринки з розміщенням єврооблігацій можуть вийти найбільші державні банки.

Зокрема, державний "Укрексімбанк" вже оприлюднив серед інвесторів попередній проспект емісії кредитних нот у гривні з виплатою процентного доходу і погашенням в доларах США за діючим на момент платежу курсом Національного банку України.