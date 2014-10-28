Шлапак заявив, що не буде продовжувати роботу в новому уряді

Про це він сказав журналістам під час міжнародної інвестиційної конференції SP Advisors "A Fresh Look at Ukraine".

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"За моїми відчуттями, я не буду продовжувати роботу, - сказав Шлапак. - Я не хочу".

Причому він не конкретизував причин, з яких має намір залишити роботу в уряді, пославшись на особисті мотиви.

Раніше Олександр Шлапак заявляв, що Місія МВФ приїде в перші дні роботи нового уряду України.