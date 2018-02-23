Україна не повинна повертати ЄС гроші через закриття проекту з модернізації кордону - віце-прем'єр

За її словами, Київ може вести переговори з ЄС про започаткування нової програми прикордонного співробітництва.

Віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що Україні не доведеться повертати Європейському Союзу неефективно використані кошти, видані на облаштування контрольно-пропускних пунктів на кордоні, але в майбутніх проектах цю суму можуть вирахувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам перед конференцією «Підсумки імплементації Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом за 2017 рік та подальші плани» сьогодні в Києві.

Читайте такожУ Єврокомісії підтвердили закриття проекту з фінансування модернізації прикордонних пунктів на заході УкраїниЗа її словами, Україна зараз може вести переговори з ЄС про започаткування нової програми прикордонного співробітництва через збільшення українського експорту до ЄС та збільшення транзиту. «Нам необхідно забезпечити інфраструктуру для того, щоб ми могли й далі ефективно піднімати свою економіку через експорт», - зауважила віце-прем`єр.

На питання, чи буде Україна повертати кошти Євросоюзу через закриття прикордонних проектів, вона відповіла: «Ні, ми не повинні повертати (кошти – УНІАН), на жаль, є інші механізми, яким чином Європейський Союз може недодати цих коштів для України в майбутніх програмах. Підозрюю, що саме таким чином і будуть розгортатися події щодо цих коштів, які не були ефективно використані Україною».

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Reuters, Євросоюз закриває проект з фінансування модернізації шести прикордонних пропускних пунктів, розміщених на заході України.

«Програма була покликана допомогти інтегрувати економіку України із сусідніми країнами ЄС шляхом побудови або модернізації прикордонних пунктів на пропускних пунктах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. За даними ЄС, проекти були спрямовані на зменшення часу, необхідного для перетину кордону, та покращення митних процедур», - йшлося в повідомленні.

Проект з оновлення шести українських пропускних пунктів на східному рубежі Євросоюзу був започаткований у 2014 році.

Читайте такожГройсман пояснив рішення ЄС про закриття проектів з облаштування кордону УкраїниВідповідно до внутрішнього листування в уряді України та листування між Єврокомісією та Україною, наданого джерелом з урядової установи України, реалізація програми зазнала невдачі після ряду затримок, прорахунків і перевитрат за участі місцевих посадовців та підрядників.

21 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк підтвердив інформацію про припинення фінансування ЄС модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною. «Це дуже негативний сигнал... Тому що коли ми говоримо про припинення співпраці з нашими партнерами через власну неспроможність, ми просто самі себе дискредитуємо. Були проблеми, вони пов'язані з ДФС (Державна фіскальна служба). Будемо шукати вихід з цієї ситуації», - сказав міністр.

22 лютого речник Євросоюзу Майя Косьянчич підтвердила закриття проекту з фінансування модернізації шести прикордонних пропускних пунктів на заході України через затримку у виконанні.