У ЄБРР назвали умови входження в капітал державного «Ощадбанку»

ЄБРР розгляне можливість входження в капітал «Ощадбанку» після прийняття закону про реформування корпоративного управління в держбанках.

Найбільший інвестор України Європейський банк реконструкції і розвитку розгляне можливість входження в капітал державного «Ощадбанку» після ухвалення Верховною Радою закону про реформування корпоративного управління в державних банках.

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Про це повідомив журналістам директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.

За його словами, ЄБРР та інші міжнародні партнери України вітають затвердження урядом стратегії реформування державних банків.

«Тепер черга за нашими законодавцями. Вони повинні ухвалити закон, який чітко визначить реформування корпоративного управління в державних банках, що буде дуже важливим кроком, аби ми надалі розглянули можливість нашої участі в приватизації цього банку», - сказав Аджунер.

При цьому він зазначив, що наразі триває робота над реалізацією дорожньої карти, затвердженої після підписання меморандуму між ЄБРР, Міністерством фінансів і «Ощадбанком».

«Ми дуже задоволені тією трансформацією, яка на сьогодні вже відбулась у банку, враховуючи угоду, яку ми уклали», - підкреслив Аджунер.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

Кабінет міністрів України в лютому поточного року затвердив оновлену стратегію реформування державного банківського сектору, а також оновлену стратегію державного «Ощадбанку».

В листопаді 2016 року Міністерство фінансів підписало меморандум із Європейським банком реконструкції та розвитку щодо підтримки та реформування «Ощадбанку».