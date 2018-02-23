Долар і євро подешевшали в обмінниках

Долар в обмінниках Києва подешевшав до 27,05 грн, євро - до 33,45 грн.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 23 лютого становить 27,05 грн, євро - 33,45 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 27,00 грн, євро - за 33,30 грн.

У четвер, 22 лютого, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах становила 27,10 грн, євро - 33,50 грн.

У п'ятницю, 23 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,98/27,01 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 6 копійок.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,20/33,24 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4780/0,4793 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,9940 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 356 угод на суму 183,34 млн дол.