Грошові перекази до України: найбільше поступило зі США та Росії

У 2017 році сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищила суму коштів, відправлених за її межі.

Найбільші обсяги транскордонних грошових переказів в Україну в 2017 році були здійснені з Росії і Сполучених штатів - 21,7% і 15,6% обсягу всіх переказів відповідно.

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Згідно з повідомленням Національного банку України, у 2017 році в Україну було переведено 2,378 мільярда доларів, з яких 516,8 мільйона доларів були переведені з Росії, 370,31 мільйона доларів США, 264,38 мільйона доларів з Ізраїлю, 175,77 мільйона доларів з Італії.

За даними НБУ, з України були здійснені в 2017 році перекази на суму 286,04 мільйона доларів, з яких 41,3%, або 118,02 мільйона доларів, у РФ, 9,1%, або 25,96 мільйона доларів, в Грузію.

Всередині України у 2017 році було здійснено переказів на 4,456 мільйона доларів США.

Серед систем переказу коштів, створених нерезидентами, у 2017 році перше місце за обсягами здійснених перекладів зайняла Western Union (51,9% всіх транскордонних переказів в Україну та 74,2% - з України).

"Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Протягом 2017 сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі", - йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошових переказів в Україну з використанням міжнародних систем переказу в 2016 році становив 2,488 мільярда доларів США, що у 7 разів перевищує обсяг переказів за межі країни.