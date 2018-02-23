Уряд зняв мораторій на податкові перевірки - Демченко пояснила деталі

До переліку держорганів, на сферу діяльності яких не поширюється заборона на проведення заходів державного нагляду чи контролю, увійшла Державна фіскальна служба та її територіальні органи.

Уряд своїм рішенням зняв мораторій на податкові перевірки. Про це повідомила начальник Головного управління ДФС у м. Києві Людмила Демченко.

"Вчора, 22 лютого 2018 року, Уряд України визначився в питаннях дії мораторію на проведення державними органами перевірок. До переліку держорганів, на сферу діяльності яких не поширюється заборона на проведення заходів державного нагляду чи контролю, увійшла Державна фіскальна служба та її територіальні органи", - сказала вона.

Читайте такожМораторій скасували: для 20 держорганів зняли заборону на перевірки бізнесуЛюдмила Демченко нагадала, що Головним управлінням ДФС у м. Києві раніше вже повідомлялось, що діяльність з проведення документальних перевірок податкового, валютного та іншого законодавства, контролю за дотриманням якого покладено на контролюючі органи регламентується відповідно до глави 8 розділу ІІ Податкового кодексу України.

"Незважаючи на різне трактування дії Мораторію певними представниками бізнесу, Головне управління ДФС у м. Києві продовжувало діяти у законний спосіб – проводити камеральні, документальні та фактичні перевірки виключно у межах своїх повноважень, у випадках та у порядку, встановлених статтями 76, 77, 78, 79, 80 Податкового кодексу України", – наголосила керівник столичної ДФС.