Українські банки втратили через війну 60 млрд гривень

12:42, 28 жовтня 2014
Фінанси
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Втрати українських банків через бойові дії, спровоковані сепаратистами в Донецькій і Луганській областях склали близько 60 млрд грн.

Фото УНИАН

Про це повідомив журналістам під час міжнародної інвестиційної конференції «SP Advisors» міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Ми завершили проведення стрес-тестів фінансової системи України. Українські банки втратили 60 млрд грн капіталу, що перебуває в цих регіонах (Донецькій і Луганській областях - УНІАН)», - сказав Шлапак.

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Причому він зазначив, що податкові надходження з Донбасу також значно впали.

«Ми продовжуємо отримувати податки з цих територій. Однак вони впали майже на дві третини», - сказав Шлапак, додавши, що держава продовжує відшкодовувати ПДВ донецьким і луганським підприємствам, що здійснюють зовнішньоекономічні операції.

Раніше УНІАН повідомляв, що від продажу активів проблемних банків планують виручити 10-15 млрд гривень.

Також УНІАН повідомляв, що у поточному році стрес-тестування проводилося у 35 українських банках і виявило необхідність у докапіталізації банків на 66 млрд грн. Стрес-тестування проводилося в рамках програми з МВФ, і після обробки звітів про результати цього тестування Національний банк України визначив необхідні обсяги докапіталізації банків. 

У 2015 році Нацбанк планує провести ще одне стрес-тестування банків. 

Військові дії на сході України ведуться від квітня поточного року. Як зазначав прем'єр-міністр України, кожен день війни коштує Україні близько 80 млн грн. Причому загальний збиток, який уже завданий Україні внаслідок боїв, на думку голови уряду, обчислюється мільярдами доларів.

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