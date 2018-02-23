ЄБРР підтримує ухвалену Україною стратегію для держбанків

Стратегія розроблялася за участю міжнародних організацій.

Найбільший міжнародний інвестор України - Європейський банк реконструкції та розвитку підтримує затверджену Кабінетом міністрів оновлену стратегію для державних банків.

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Про це повідомив журналістам директор ЄБРР в Україні Шевки Аджунер.

"Я можу підтвердити, оскільки був учасником цього процесу, що розробка стратегії проходила у формі загальної дискусії. І на сьогодні в результаті ми маємо дуже чітку стратегію, чітке бачення цілей для подальшого розвитку сектору державних банків", - сказав він.

Аджунер зазначив, що крім ЄБРР, у розробці стратегії брали участь й інші міжнародні організації, Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародний валютний фонд.

Довідка УНІАН. Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма з найбільших за обсягом активів банками – "ПриватБанк", "Укрексімбанк", "Ощадбанк" і "Укргазбанк".

Затверджена Кабінетом міністрів 21 лютого оновлена стратегія реформування державних банків передбачає повну продаж "Укргазбанку" до 2020 року, "Приватбанку" - до 2022 року.