Курс валют від Нацбанку: після вихідних долар і євро трохи подешевшають

Офіційний курс НБУ на 26 лютого: 100 USD – 2698,8658 гривні; 100 EUR – 3319,3350 гривні; 10 RUR - 4,7548 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 26 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2698,8658 (23 лютого – 2707,1843)

100 EUR – 3319,3350 (23 лютого – 3323,3394)

10 RUR – 4,7548 (23 лютого – 4,7695)

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Як повідомляв УНІАН, 23 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,96/26,99 грн/дол.

Поточні котирування гривні до долара зміцнилися на 8 копійок порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 33,15/33,19 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,9887 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 554 угоди на суму 316,44 мільйона доларів.