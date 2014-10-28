Україна розраховує отримати €760 млн від ЄС і $500 млн від Світового банку до кінця року

Україна розраховує до кінця року отримати фінансову допомогу від Європейського союзу в обсязі 760 млн євро і частину кредиту від Світового банку в обсязі 500 млн дол., повідомив журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак.

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«У нас є план - 760 млн євро від Євросоюзу, і можливо, якщо встигнемо, Світовий банк готовий виділити 500 млн дол. у рамках кредиту розвитку, але їм потрібна підтримка МВФ», - сказав Шлапак.

Говорячи про черговий транш від Міжнародного валютного фонду, Шлапак зазначив ,що найімовірніше кошти надійдуть вже у січні 2015 року.

«Максимум, що ми можемо зробити з МВФ (до кінця 2014 року - УНІАН) - це прийняти рішення (про виділення коштів Україні) на засіданні Ради директорів МВФ», - зазначив міністр.

Водночас Шлапак наголосив, що у Мінфіну немає проблем із погашенням заборгованості до кінця року, але Нацбанку потрібна більш надійна «подушка» золотовалютних резервів.

«Тому під час приїзду місії ми обговоримо не так збільшення, наприклад, програми співробітництва, скільки переміщення термінів виділення траншей», - зазначив Шлапак.

Раніше міністр фінансів наголошував, що ключовими питаннями переговорів із місією МВФ стануть узгодження макропоказників розвитку України і формування збалансованого бюджету на 2015 рік.

Раніше УНІАН повідомляв, що місія МВФ приїде в перші дні роботи нового уряду.

Також повідомлялося, що у квітні поточного року Україна затвердила і підписала програми співпраці із ключовими кредиторами країни - Світовим банком і Міжнародним валютним фондом. Дворічна програма кредитування економіки України з боку МВФ передбачає виділення 17 млрд дол., із яких 4,5 млрд дол. Україна вже отримала. По лінії Світового банку Україна отримала 2,5 млрд дол. Із загальної суми фінансової допомоги, узгодженої на 2014 рік обсягом 3,5 млрд дол.

У вересні президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що у жовтні ЄС може надати Україні ще 760 млн євро в рамках затвердженої макрофінансової допомоги загальним обсягом 1,6 млрд євро.