На Житомирщині у 2017 році ввели в експлуатацію 3 підприємства з іноземними інвестиціями

Повідомляється, що загальна сума інвестиції склала 2 млрд 46 млн грн.

На Житомирщині у 2017 році ввели в експлуатацію три підприємства з іноземними інвестиціями: загальна сума інвестиції склала 2 млрд 46 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва.

Так, в експлуатацію ввели І та ІІ черги ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія», три черги свинокомплексу ТОВ «ДФУ АГРО» та малу гідроелектростанцію.

І та ІІ черги ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» (м. Коростень) залучила інвестиції з Кіпру на суму 2 млрд грн. На підприємстві створено близько 1000 робочих місць.

Читайте такожПриплив прямих іноземних інвестицій до України становив $1,6 мільярдаТри черги свинокомплексу ТОВ «ДФУ АГРО» потужністю більше 22 тис. голів на рік у селі Грозине Коростенського району залучили інвестиції з Данії на суму 25 млн грн.

ТОВ «Сайєнс Інновейшн Продакшн» реконструйували гідроспоруду на річці Случ у Баранівці та побудували малу гідроелектростанцію потужністю 382 кВт. Загальна сума інвестицій склала близько 21 млн грн. Висока ефективність використання гідроелектростанції буде досягнута за рахунок застосування сучасного європейського обладнання, що забезпечуватиме максимально ефективне генерування та перетворення електроенергії.