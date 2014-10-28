Україна не буде реструктуризувати зовнішню заборгованість - Шлапак
13:13, 28 жовтня 2014Фінанси
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Україна не має наміру проводити реструктуризацію зовнішньої заборгованості і володіє достатнім ресурсом для оплати боргів.
Олександр Шлапак вважає, що Україна зможе оплатити борги без реструктуризації / telegraf.com.ua
Про це заявив журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак.
Зокрема, говорячи про можливу реструктуризацію боргів, Шлапак сказав: «у жодному разі». Він зазначив, що можлива сума заборгованості, яка теоретично могла б бути реструктуризована, не перевищує 3 млрд дол. «Проте втрати від потенційних інвесторів, які можуть бути від такого рішення, істотно більші», - сказав Шлапак.
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Причому він зазначив, що уряд не бачить проблеми в тому, щоб сплатити борги за тієї фінансової підтримки, на яку розраховував раніше.
Раніше УНІАН повідомляв, що Україна погодилася погасити заборгованість за газ у розмірі $1,45 млрд.
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