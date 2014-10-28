Україна не буде реструктуризувати зовнішню заборгованість - Шлапак

Про це заявив журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак.

Зокрема, говорячи про можливу реструктуризацію боргів, Шлапак сказав: «у жодному разі». Він зазначив, що можлива сума заборгованості, яка теоретично могла б бути реструктуризована, не перевищує 3 млрд дол. «Проте втрати від потенційних інвесторів, які можуть бути від такого рішення, істотно більші», - сказав Шлапак.

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Причому він зазначив, що уряд не бачить проблеми в тому, щоб сплатити борги за тієї фінансової підтримки, на яку розраховував раніше.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна погодилася погасити заборгованість за газ у розмірі $1,45 млрд.