Гривня на міжбанку подешевшала до 13,15 за долар

Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 28 жовтня, до середини торгів встановилися на рівні 12,99/13,15 грн/дол. і, таким чином, зрушилися у бік зниження з практично незмінного рівня останніх кількох днів у 12,95/13,10 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що кількість угод на валютному міжбанку незначна, а попит на валюту традиційно перевищує пропозицію.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 16,50/16,70 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,30/0,31 грн/рубль.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України під час валютної інтервенції 24 жовтня продав банкам 199,970 млн дол. за курсом 12,95 грн/дол. під потреби клієнтів банків.

Під час валютної інтервенції 22 жовтня регулятор продав банкам 99,77 млн дол. за фіксованим курсом 12,95 грн/дол.

Нагадаємо, керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол., після чого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримуються в межах 12,95/13,40 грн/дол.