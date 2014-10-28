В Україні затвердили умови конкурсу на 3G-зв'язок

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), на засіданні 28 жовтня затвердила умови проведення конкурсів на отримання ліцензій для надання послуг зв'язку в стандарті 3G.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби регулятора на офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, затверджений комісією документ передбачає проведення тендеру на право отримання ліцензій на 15 років у всіх регіонах України за трьома лотами одночасно. Мінімальна вартість ліцензії для мобільного оператора становитиме 2,443 млрд грн. Крім того, трьом операторам-переможцям необхідно буде взяти на себе витрати, пов'язані з проведенням конверсії, загальна вартість якої становить 1,6 млрд грн.

«Переможці тендеру зобов'язані протягом двох місяців після оголошення результатів узгодити з НКРЗІ технічне завдання, в якому повинні бути визначені терміни та умови проведення конверсії, та поінформувати НКРЗ про укладання договору», - йдеться у повідомленні.

У документі також наголошується, що операторам необхідно буде протягом 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а протягом 6 років - на території всіх районних центрів та всіх населених пунктів з населенням понад 10 тисяч осіб.

У свою чергу, в умовах тендеру прописується, що до участі в торгах можуть не допустити мобільних операторів, які потрапили під дію Закону «Про санкції».

«Затверджені умови тендеру не передбачають ніяких додаткових обмежень для заявників на участь у тендері, крім тих, які вже передбачені чинними нормативно-правовими актами щодо застосування до юридичних осіб санкцій згідно із Законом України «Про санкції», - сказано також у повідомленні.

Умови тендеру наберуть чинності з дня, наступного за днем їх узгодження з Кабміном.

Читайте такожКабмін опублікував постанову про підготовку конкурсу на 3G-зв’язокЯк повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день Україна є єдиною країною в Європі, яка не має повноцінної зв'язку третього покоління.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів за участю інших органів виконавчої влади до 15 серпня вжити ряд заходів з конверсії РЧР для впровадження в Україні технології третього покоління UMTS (3G). Разом з тим, НКРЗІ повинна була до 30 жовтня провести конкурс на отримання операторами ліцензій для надання послуг зв'язку в стандарті 3G.

Після цього Адміністрація президента розкритикувала уряд за зволікання з постановою про оголошення конкурсу на впровадження 3G. У той же час, на початку жовтня Кабмін назвав винною у затягуванні організації конкурсу на 3G-зв'язок НКРЗІ. Регулятор же не схвалював проект постанови про проведення тендера, бо не підтримував норму уряду про недопущення на конкурс із 3G підконтрольних російському бізнесу компаній.

Пізніше норма Кабміну про неучасть у конкурсі на 3G-ліцензії компаній з російським капіталом постанови була вилучена. При цьому у постанові також передбачається, що операторів, які потрапили під дію Закону «Про санкції», можуть не тільки не допустити до конкурсу, але й позбавити вже отриманої 3G-ліцензії.