У Мінфіні розгледіли "світло в кінці тунелю" для української економіки

Про це заявив журналістам під час міжнародної інвестиційної конференції SP Advisors «A Fresh look at Ukraine» міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Макропоказники (до кінця року) будуть переглянуті. Давайте дочекаємося кінця місяця (жовтня - УНІАН). Після того, як ми отримали результати вересня - вони виявилися істотно кращими від тих, що ми очікували, я думаю, що можемо говорити про кращі результати, - сказав Шлапак. - Зараз немає ситуації, яка б від нас вимагала терміново все переглянути. Закінчиться жовтень, подивимося».

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Він також зазначив, що нові макропоказники будуть узгоджені з Міжнародним валютним фондом. «МВФ приїде, коли почне роботу новий уряд. Ми зараз говоримо про обговорення нової макроекономічної ситуації», - наголосив міністр фінансів.

Раніше міністр фінансів України Олександр Шлапак зазначав, що українська економіка у 2014 році через руйнування проросійськими терористами індустріального потенціалу Донбасу може впасти на 8-9%, що гірше від раніше зроблених експертами прогнозів розвитку країни.

За прогнозами Нацбанку, за підсумками року ВВП країни впаде на 8,3%. МВФ у жовтні залишив у силі свій липневий прогноз падіння реального ВВП України у 2014 році на 6,5%. За даними Держкомстату, падіння ВВП України у другому кварталі 2014 року порівняно із другим кварталом 2013 року прискорилося до 4,6%.

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