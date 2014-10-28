Держбюджет до кінця року недоотримає 12 млрд гривень

Недобір доходів до загального фонду державного бюджету на 2014 рік становитиме близько 12 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Ми думаємо, що це близько 12 млрд грн - це за загальним фондом», - сказав Шлапак.

Читайте такожУкраїна розраховує отримати €760 млн від ЄС і $500 млн від Світового банку до кінця року

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 31 липня прийняла запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік, згідно з якими доходи держбюджету в 2014 році підвищено до 377,822 млрд грн, витрати - до 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит зберігається на рівні 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу підвищено до 806,962 млрд грн. Доходи державного бюджету України в січні-липні поточного року без урахування трансфертів становили 203 млрд грн.

Читайте такожУкраїнські банки втратили через війну 60 млрд гривень

У серпні міністр Шлапак зазначав, що втрати державного бюджету за податковими платежами через ситуацію на сході України до кінця року становитимуть не менше 18 млрд грн.